11 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ: ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ 11 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಿತ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ–ಕರ್ನಾಟಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಭರವಸೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಡಿ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಬಳ ಸಿಗದೆ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಾಯಕರ ನಂದಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ 48 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐ ಪಾವತಿಸದೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ತಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.