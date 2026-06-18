ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸೂಚನೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವಾವಧಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲೋಕಭವನ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕುಲಸಚಿವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.ಡ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-25-2083763255</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>