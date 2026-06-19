ಹಂಪಿಯ ವರದ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಗೋಡೆ ತೆರವು ಬಾಕಿ

<p><em>ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ</em></p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವರದ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಎಎಸ್ಐ) ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೇ 27ರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರದ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಆಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಆ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಈ ಗೋಪುರ ದಾಟಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಎಡಕ್ಕೆ ವರದ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಲಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಗುಡಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮಿನ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿನಾಯಕ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೇ ಶಿವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಡೆ ತೆರವು ಬಾಕಿ: ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪಗಳು, ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2ರಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಗೋಪುರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಂಟಪದ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1856ರ ಫೋಟೊ ಲಭ್ಯ: ವರದ ವಿನಾಯಕ ಗುಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಸಾಲು ಮಂಟಪವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1856ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆವೆಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜಾನ್ ಗ್ರೀನ್ಲಾ ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಫೋಟೊ ಈಗಲೂ ಹಂಪಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕೃತಕ ಗೋಡೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಲ್ಲುಕಂಬಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-25-1732330981</p>