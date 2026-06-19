ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಹಂಪಿಯ ವರದ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಗೋಡೆ ತೆರವು ಬಾಕಿ

Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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