ಝಳ ತಣಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯ) ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡಲು, ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ (ಮಡ್ಬಾತ್), ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಹಂಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಣತರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಸಾರಂಗ, ಜಿಂಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೇವಭರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಸೆಖೆ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಉಪಕಾರಿ' ಎಂದು ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಡಿಸಿಎಫ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 350 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ, ತಂಪಾಗಿ ಇಡುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>