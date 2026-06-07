‘ಎಡಿಬಿ ಕಾಲೇಜು ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಕಾಲೇಜಿನ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಭರಮಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೀ.ವಿ. ಸಂಘದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶತಮಾನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ವಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವೀ.ವಿ. ಸಂಘದಡಿ 1972ರಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ 1999ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಚ್. ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಂಟಿ ಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಎಸ್.ಶಿವಾನಂದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಉಚ್ಚೆಂಗೆಪ್ಪ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟನಗೌಡ್ರು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ, ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ, ಅಮೃತ, ಅಂಬ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್, ಪಾಟೀಲ್ ಜಗದೀಶಗೌಡ, ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅರಸಿಕೆರೆ ಎ.ಎಚ್. ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸಾಹಿತಿ ಬಾಗಳಿ ಬಣಕಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಒ. ಉಮಾಪತಿ, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಗೋವರ್ಧನ, ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ನವಾಜ್ ಬಾಷಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಎಂ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಮಹೇಶ ಉಪ್ಪೀನ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ, ಆರುಂಡಿ ಸುವರ್ಣ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-25-710229129</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>