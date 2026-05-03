ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಲೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪುರದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಬರೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀಲಗುಂದ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ಹಾಲೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಕೆ.ಹಾಲೇಶ್, ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಲಯ್ಯ, ಯರಬಳ್ಳಿ ಉಮಾಪತಿ, ಕೆ.ಉಚ್ಚೆಂಗೆಪ್ಪ, ಎನ್.ಜಿ.ಮನೋಹರ, ಡಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಸ್.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜಿ.ಕೆಂಚನಗೌಡ, ಎಚ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಮನಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>