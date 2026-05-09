ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಶ್ರೀ ಶಿವಭಕ್ತ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದವನು ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಡಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಜನತೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಗುಲ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಎದುರಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ಹಾಲೇಶ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಉಚ್ಚೆಂಗೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದನಂದೀಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಂಚಿಕೇರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಎಚ್.ಟಿ. ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಕೆ.ಉಚ್ಚೆಂಗೆಪ್ಪ, ಎಚ್.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ಎಚ್.ಟಿ. ಅಶೋಕಪ್ಪ, ಡಿ. ಭರಮಪ್ಪ, ಎಸ್. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-25-1472229216</p>