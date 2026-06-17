ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:01 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:01 IST
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