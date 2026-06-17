ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಶಾಸಕಿ ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪಾಳೇಗಾರರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಪಾಳೇಗಾರರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತ ರಾಜರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-25-1198348363</p>