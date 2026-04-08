ಚಿಗಟೇರಿ ನಾರದಮುನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರದಮುನಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಏ.8ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಬಿರು ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಬಗೆಯೇ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>₹ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆಡಗಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾರದಮುನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣಬೇರು ರಾಜಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಾರದಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.30ರ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಏ.9ರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಓಕಳಿ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 14 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಗಟೇರಿಯು ಮಹರ್ಷಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ತಪೋನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಾಣ. ದಂಡಗಂಟೆಯ ನಾರದ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ 'ಚಿಗಟೇರಿ ಎಂಬ ಊರಿಲ್ಲ, ನಾರಪ್ಪನೆಂಬ ದೇವರಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ನುಡಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಚದುರುತ್ತಾರೆ. ದಂಡ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಜಪಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ ನಾರು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ರಥ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಲಕನಾಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯುವಕನಾಗಿ, ಸಂಜೆ ಮುದುಕನಾಗಿ ನಾರದಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು, ಸಾವಕ್ಕನಿಗೆ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ (ಸಾವಕ್ಕ) ಕಡೆ ತಂಡಸ್ಲರ ಬೆಡಗು, ವರನ (ವಿಷ್ಣು) ಪರ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬೆಡಗಿನವರು ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಡಗಿನವರು ಎಡೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆಯುವುದು, ರಥದ ಗಾಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣಬೇರು ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>