ನಾರದಮುನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ನಾರದಮುನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5.34ಕ್ಕೆ ಮೂಲಾನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾರದಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ವಿವಿಧ ಬೆಡಗಿನ ದಂಡಗಂಟೆ ದಾಸಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ನ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಡೆಯಿರುವ ಸುಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೆಡಗಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣಬೇರು ರಾಜಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, 'ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಏ.9ರಂದು ಸಂಜೆ ಓಕುಳಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನಾರು ಎಸೆದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೇ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಸೆದರು, ಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿವ ನಾರದಮುನಿ ಗೋವಿಂದಾ, ಗೋವಿಂದಾ ಉದ್ಘೋಷ ಮೊಳಗಿತು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ ಚೌವ್ಹಾಣ್, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ನಾರದಮುನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ಡಿನಹಳ್ಳಿ ಷಡಕಣ್ಣ, ಶಾಮನೂರು ಬಸಣ್ಣ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ನಾಗರಾಜ್, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಹುಣಸಿಹಳ್ಳಿ ಜಾತಪ್ಪ, ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ, ಹನಗವಾಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ಪಿಡಿಒ ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಸಗೋಡು ಅಶೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದ್ಯಾಮನಗೌಡ್ರು, ಜಯ್ಯನಗೌಡ್ರು, ಬಸವನಗೌಡ್ರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>