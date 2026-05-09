ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗ ಶಿಬಿರ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.06 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷ ರಂಗ ಶಿಬಿರ ಮೇ 11 ರಿಂದ ಮೇ 22ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಗರದ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಶಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ 7.30 ಗಂಟೆ ತನಕ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 99008 35621 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-25-1217702823</p>