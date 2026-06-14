ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಎಲ್ಐಎ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಮುಖ್ಯಜೀವ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರ (ಸಿಎಲ್ಐಎ) ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಎಂ. (ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುರುರಾಜ್ ಇ. (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ) ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಎಸ್.ಎಂ.ವೀರಯ್ಯ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಡಗಲಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಂಡಿತ್, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ವಿ.ಎಚ್. ಚರಂತಿಮಠ, ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಎಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಂ.ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಜೆ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ.ರವೀಂದ್ರಾಚಾರಿ, ಪಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-25-1528164348</p>