ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಒತ್ತಾಯ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ, ಗೋ ರಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬುಧವಾರ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾನುವಾರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧೇಯಕ 2020 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಎಂ.ಜಗದೀಶ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಕುಮಾರ, ವೀರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ವಾಗೀಶ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶರತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>