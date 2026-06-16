ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರು

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗವು, ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕುರುಬರಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಣನಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕತ್ತೆಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಜನತೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯಿಂದಾದರೂ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಪಂಜಿನ ಹಾಲಪ್ಪ, ಪಂಜಿನ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಪಿ.ದಾದಾ ಖಲಂದರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-698807069</p>