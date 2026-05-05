ರಾತ್ರಿ ‘ಮುಸುಕುಧಾರಿ’ಗಳ ಕಾಟ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿ ಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಕೈ ಗವಸು, ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಟೋಪಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಜನರು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬೊಗಳು ತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆ ಸಿದ್ದರಾಗಬೇಕು, ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಾಗ ಕಾರದಪುಡಿ ಎರಚಬೇಕು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೇಟೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲೂ ಏ.16ರ ರಾತ್ರಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳ ಚಲವಲನಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ನಗರದ ಕಾಶಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿದ್ದೇಶ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಕಳ್ಳರ ಓಡಾಟದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕಳ್ಳರ ಭಯದಿಂದಾಗಿ,ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಕುರಿತು ಕಾಶಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಲಗುಂದ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಒಳಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>