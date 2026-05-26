ಕೆರೆಗೆ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಸ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಗರಸಭೆ!

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿಯ ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದೇ ಕಸ ಎತ್ತಿಸಿ, ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗೆ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಗರಸಭೆಯ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪುನಃ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಸೀರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ₹ 500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮರೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಸಿ, ಒಣ ಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತಂದು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಇದ್ದರು.