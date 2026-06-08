ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನ ಪಾಠ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಡುವಿನಕೆರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸನದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವು ಪಾಳೇಗಾರರ ಕಾಲದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಂಶವನ್ನು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಮಾಡಲಗೆರೆ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದ್ದ ಶಾಸನವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಕಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲ, ಮೂರೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 24 ಇಂಚು ದಪ್ಪವಿರುವ ಈ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಸಾಲುಗಳ ಬರಹವಿದೆ. ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶಿವಲಿಂಗ, ನಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಸು-ಕರುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಶಾಸನದ ಆರಂಭದ ಸಾಲುಗಳು ಶಿವ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀನಮಸ್ತುಂಗ ಶಿರ ಶ್ಚುಂಬಿ ಚಂದ್ರ ಚಾಮರ ಚಾರವೇ...’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದುವರಿದು ‘ಮಹಾನಾಯಕ ಚಾರ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ತಪ್ಪದ ನಾಯಕರ ಗಂಡ ಬಾಗಳಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕರು’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು’ (ಶಕ ವರ್ಷ 1524) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 78 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1602ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಾಸನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಾಗಳಿ ಬಸಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದಿಂದ ಬಸವಂತ ನಾಯಕನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತಾದ ಮಹತ್ವದ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1580 ರಿಂದ 1850ರ ವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಬಾಗಳಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕನು ನೀಡಿದ್ದನು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಾಳೇಗಾರರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೋಳರ ಅರಸ ಕುಲೋತ್ತುಂಗನ ಕಾಟ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ, 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶೈವ ಪಂಥದವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಶಾಸನವು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-255785755</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>