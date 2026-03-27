ಮಳೆ: 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಸನತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್. ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮನೆ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿದೆ.</p>.<p>ನೀಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಹಿರೆವರ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಎಂ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂಥ 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಶೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ, ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀಲಗುಂದದ ಮಾಳ್ಗಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-25-335419857</p>