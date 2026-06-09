ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ

<p><em>ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿ.</em></p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿನ ಆಸರೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ’ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ತಳಪಾಯದಿಂದ ಛಾವಣಿಯವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಮುಂಜೂರಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೇ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ, ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ, ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತ ಇರಲು ಸೂರಿಲ್ಲದೆ, ಅತ್ತ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ತಾಡಪಾಲುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 1949 ಮನೆಗಳು, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2313 ಮನೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4262 ಮನೆಗಳು ಮುಂಜೂರಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 956 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಕಾರಣ 158 ಕುಟುಂಬಗಳು ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ, 844 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ 2304 ಜನರು ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ನಂಬಿ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಡ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ಬಡ್ಡಿಯ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-25-568452244</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>