ಒಲಿದು ಬಂದ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಲು ಮಗನಿಲ್ಲ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ, ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೆನೆದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್.ಕೆ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 88.33ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತಸದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಮಗನಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ. ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕಿದ್ದ ಪೋಷಕರು, ಆತನಿಲ್ಲದ ಶೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೃತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ನದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದನು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಇಳಿದಾಗ, ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅಣ್ಣ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮನು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವನ ತಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>