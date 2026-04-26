ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದು 2 ಆಕಳು ಸಾವು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಗನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅತಿವೇಗದ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಆಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಒಂದು ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲುಮುರಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಗಜಾಪುರ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಂದಿಬೇವೂರು ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಆಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಎತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಪಾಟೀಲ್ ಚೆನ್ನನಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಛಾವಣಿಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>