ಕೋಟೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಕುರಿತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಎಂ. ಕೋಟೇಶ್ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. 1973ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ‘ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತ್ರೆ’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದ್ದು, ‘ಗುಡಿ’ ವಂಶಸ್ಥರು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2007ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಲ ಪ್ರಾಂಗಣ ನವೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಮಾಡಲಗೇರೆ ಅವರು ‘ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವರೇ ಈಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರ ಬಾಗಳಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2007 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದ ರಾಜೀವ ಗುಡಿ, ದ್ವಾರಕನಾಥ ಗುಡಿ, ಗುಡಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-1704728488</p>