‘ಅಯ್ಯೊ ದೇವರೇ, ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಮಸಣ ಸೇರಿದರು' ಎಂದು ತಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಧುಗಳ, ಗೆಳೆಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಭಾನುವಾರ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು...</p>.<p>ಎನ್.ಜಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಪುತ್ತರು. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂ.ಜಿ.ಮನು (19) ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಮಗ ಎಂ.ಜಿ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ, ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ನೆನೆದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕಿತು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಂದಿರ ಸಾವು ಕಣ್ಣೆದುರು ನೋಡಿದ್ದ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜೀವಿ, 'ಚಿರು ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು' ಎಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಸಹ ಒದ್ದೆಯಾದವು.</p>.<p>'ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮನು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿ ಗೋಳಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರುಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಂಜನೇಯ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗರ ಬಡಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಊರ ಮಂದಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೃತ ದೇಹ ನೋಡಲು ಗುಂಪಾಗಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಬಂಧುಗಳು, ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಾದರು.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ ಚೌವ್ಹಾಣ, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದರು. ಹಲುವಾಗಲು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-25-665097436</p>