ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ: ₹ 64.22 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಚ್ಚೆಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ₹ 64,22,655 ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿ ಹಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ₹4,03,510, ಪಾದಗಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ₹3,15,900, ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚೆಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 57,03,245 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 64,22,655 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬರಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಯುವರಾಜ್ ಗೌಡ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧರ್ಮರಾಜ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವಸಂತ್ ಮುಜರಾಯಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಗಂಗಾಧರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-25-313865888</p>