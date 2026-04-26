‘ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ– ರಾಮಘಟ್ಟ ಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೀನ ದಲಿತರ, ಬಡವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಠಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಾನವ ಧರ್ಮವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳ ತವರು. ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಾಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆಯು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು, 'ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ ವಯ್ಯಾಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆಂಚನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಬಿ. ಯಶವಂತ ಗೌಡ, ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಮಡ್ರಳ್ಳಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>