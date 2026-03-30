ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 25 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ 'ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಕಳಚಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನೇಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

2008ರಿಂದ 2023ರ ವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿ ಸಬ್ ಮಿಷನ್, ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ನಳ ಕಲ್ಪಿಸುವ 'ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್' ಹಾಗೂ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾಲನೆ ದೊರತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಣಿವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ, ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅರಸೀಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ, ಹಗರಿ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ನೀಲಗುಂದ, ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ, ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟಿ, ವ್ಯಾಸನ ತಾಂಡ, ಅಣಜಿಗೇರಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಸೀರನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವನಪುರ, ಮೈದೂರು, ಬಾಗಳಿ, ಚಿಗಟೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 17 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ರೈತರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಲಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಷಿಲಿಂಗಾಪುರ, ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ, ಪಾವನಪುರ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ. ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಗನ ಹೊಸೂರು, ಪುಣಭಘಟ್ಟ ತಾಂಡ, ತೌಡೂರು ತಾಂಡ, ಕಂಚಿಕೇರಿ, ನಂದಿಬೇವೂರು, ನಂದಿಬೇವೂರು ತಾಂಡ, ಚಿಗಟೇರಿ, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ಹಾರಕನಾಳು ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ, ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ, ಕೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಈಶಾಪುರ, ಹಾರಕನಾಳು, ಚೆನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಸನಾಳು, ತಾವರಗೊಂದಿ, ಲೋಲೇಶ್ವರ, ಕುಂಚೂರು, ಹಲವಾಗಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ನಗರಸಭೆ ದೃಷ್ಟಿ

ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ 70 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್: ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ತರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಯೇ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕ