ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿಗೆ 28 ಕುರಿಮರಿಗಳು ಬಲಿ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕುರಿಮಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 28 ಕುರಿಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 10 ಮರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ನೆರೆಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಜಪ್ಪ ಶಾಂತಮ್ಮ, ರಮೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುರಿಮಂದೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ, ಎರಡು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಡಾ.ವಿಕಾಸ ಬಣಕಾರ, ಡಾ.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಡಾ.ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತಂಡ ಬೇಟಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕುರಿಮಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕುರಿಮರಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುರಿಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-1473203661</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>