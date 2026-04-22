ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ, ಮನೆಗಳವು: 7 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಒಟ್ಟು ₹9.74 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ, ನಗದು ಹಾಗೂ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ನಗದು ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ನಗದು ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಜ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನಿಂದ ₹3.14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ₹1.10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು ₹5,24,900 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ರವರೆಗೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೆ.18ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಮ್ಮನವರ ದುರುಗಪ್ಪ, ಹನುಮಕ್ಕನವರ ಗೋಣೆಪ್ಪ, ಕಣಿವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಸೊನ್ನದ, ಹಿರೇಕೊಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಂದೋಳಿ ಪ್ರವೀಣ, ಗೊಂದೋಳಿ ಯಮನಪ್ಪ, ಗೊಂದೋಳಿ ರವಿಕುಮಾರ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ 25 ಕೆ.ಜಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹಿರೇಮಠ, ಹಡಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆ.ಎಚ್.ಮಣಿಕಂಠ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

5.4 ಕಿ.ಮೀ.ಉದ್ದದ ತಂತಿ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ, ಹಂಪಸಾಗರ, ಕೊಯಿಲಾರಗಟ್ಟಿ, ಕಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 5.4 ಕಿ.ಮೀ.ಉದ್ದದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 65 ಕೆ.ಜಿ.ತೂಕದ ಈ ತಂತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹3 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸದ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ತಂತಿ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.