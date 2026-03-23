‘ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಿ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಡಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯರಬಾಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಇಟಗಿ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟವಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಡನ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ರಾಜಧಾನಿ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹ 4500 ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರಾದ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಯರಬಾಳು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ನೀಲಗುಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗಜೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-25-743858803</p>