ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಕೆರೆ ಮಲೀನವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

'ಕೆರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ತಿಪ್ಪೆಯ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಬಿದರಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ ಕಂಡೆಪ್ಪನವರ್, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬಿ.ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಷ, ಇದ್ಲಿ ಕೋಟೆಪ್ಪ, ಅಕ್ಕಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಾಳೇರ ರಮೇಶ, ಪಿಂಜಾರ ಪೀರಸಾಬ್, ಬಿ.ಭರಮರಾಜ, ಸುಭಾನ್ ಹುಗಲೂರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ