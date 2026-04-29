ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ: ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪುರಸಭೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಾವು

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕನಕಗಿರಿ (40) ಬುಧವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಳಿತ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಎರಗಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>