ಇಂಧನ ಅಭಾವ: ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಬಂಕ್ ಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಂಕ್ ಗಳು ಭಣಗುಡುತ್ತಿದರೆ, ಉಳಿದೆರಡು ಬಂಕ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಟಿಲ್ಲರ್, ರಂಟೆ, ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಿತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡಿಸೇಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಡಿಸೇಲ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜಗುರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾಲೀಕ ಭರತಕುಮಾರ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>