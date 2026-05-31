ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಎದುರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ 11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೈ ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳು ಕೈಗೆ ತಾಕುವಂತಿವೆ. ಈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿತ್ಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>