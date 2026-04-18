41 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ: ಜನ ಹೈರಾಣ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 41 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ತಂಪುಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ಪಪ್ಪು, ತಿಳಿಸಾರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಸರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಿಲೋಗೆ ₹25ರಿಂದ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಂಪು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಿದು, ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹20 ದರವಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೂ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಲರ್, ಎ.ಸಿ ದುಬಾರಿ: 'ಬೀಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಭೂಪಾಳ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲು, ಉರಿ ಸೆಖೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಲರ್, ಎ.ಸಿ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ₹4 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ₹28 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹42 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಎ.ಸಿಗಳ ದರವಿದೆ. ನಗರದ ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಕೊಂಡೊಕೊಳ್ಳಲು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>