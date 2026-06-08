ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುನಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ನಗರದ ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ (ಎಚ್ಎಲ್ಸಿ) ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ನೀರುನಾಯಿಯನ್ನು ಬಲೆಬೀಸಿ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಾ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಸಮೀಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ನೀರುನಾಯಿಯನ್ನು ಬಲೆಬೀಸಿ ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಬಂದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರುನಾಯಿ ಓಡಾಟ ಸಹಜ. ಅವುಗಳು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ನೀರುನಾಯಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-730687130</p>