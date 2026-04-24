‘ಮಾನವನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕ ಆಗದಿರಲಿ’

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಭೂಮಿಯ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯನಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪರಿಸರ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಹ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ಕಮಲಾಪುರ ಸಮೀಪದ ದರೋಜಿ ಕರಡಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಇಂದು ಕೇವಲ 150ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಭೂಮಿ, ಪರಿಸರ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ ಸಿಜೆಎಂ ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಗಲಾಪುರ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರಾಜೀವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾದ ಪಂಪಯ್ಯ ಮಳೆಮಠ್, ವಿಕ್ರಾಂತ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ, ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>