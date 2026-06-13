ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ರೈತರ ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ (ಜೆ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಣ) ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಫ್ಐಡಿ ನಿಯಮಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಡಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯ ವೇಳೆ ಲಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆ.ಉಮಾದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬಳಿಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು, ಅದರಿಂದ ರೈತರ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಲ್.ಎಸ್.ರುದ್ರಪ್ಪ, ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇ.ಪುಷ್ಪಲತಾ, ,ಮಹಾಂತೇಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-25-1284898649</p>