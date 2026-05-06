‘ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಸಿ’

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಈ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಬೇಕು, ಯೂರಿಯಾ ಪಡೆಯಲು ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ (ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಇನಾಂ ಭೂಮಿ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾ ವಂಚನೆ ತಡೆಯಬೇಕ ಎಂದು ಸಹ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಬೇಕು. ಬಕರ್ ಹುಕುಂ, ಇನಾಂ ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗಳ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಾರಂ 57 ,53,51, ಫಾರಂ 1 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ಆನಂದ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ, ಚಂದ್ರು, ಕರಿಯಣ್ಣ, ನಬೀಸಾಬ್, ಕಣಿಮಪ್ಪ, ಎ.ಸ್ವಾಮಿ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಗಣೇಶ ಇತರರು ಎಡಿಸಿ ಇ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-25-1578889793</p>