<p><em>ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ</em></p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಗ, ನಡಿಗೆ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರದ 12 ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಈ ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಉದ್ಯಾನ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರಲಾಕ್ನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪ್ರತಿಮೆ, ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಮುಕ್ತ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಕೆಎಂಪಿಇಎಲ್ನ ₹6ಕೋಟಿ, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ₹4 ಕೋಟಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಎಫ್ನ ₹2 ಕೋಟಿ (ಒಟ್ಟು ₹12 ಕೋಟಿ) ಅನುದಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು 1.45 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಆಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊರತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಡು, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸ್ಥಳ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಈ ಉದ್ಯಾನದ ಅಧ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಸ್ವತಃ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಉದ್ಯಾನದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿ, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ₹56 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಅದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಹಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಹುಡಾ) ಮುಕ್ತ ಜಿಮ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗ, ಉದ್ಯಾನ, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಯೋಗ ಉದ್ಯಾನ ಎಂಬ ಗರಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-25-2077365882</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>