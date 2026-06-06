ಹಂಪಿಯ ಪರಂಪರೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ರಂಗಮಂದಿರ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹಂಪಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ಸ್) ಅನುದಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಚಿವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕರೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ತಲೆಎತ್ತಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಡಿ ₹99 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪರಂಪರೆ ಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಈ ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾಟಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ, ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 500 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ 120 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (ಒಟ್ಟು 620 ಆಸನ) ಈ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 48 ಆಸನದ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 9 ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 2 ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>300 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಅವಿನ್ ಎಸ್.ಜೈನ್ ಅವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-25-365994918</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>