ರಾಣಿಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಬಳಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹಂಪಿಯ ರಾಣಿಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಸಮೀಪವಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದರೂ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದೊಡ್ಮನೆ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಎಚ್. ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಹುಲಿಯ ಹಂಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>