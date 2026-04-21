ಈಗಲೂ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ: ವಿಷಾದ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಬಸವಣ್ಣನವರು 850 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದವರು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 893ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಂಗವಾಗಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಲಿತರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಧೈರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರ ನಾಗಿದೇವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇವಲ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ನಾಯಕ ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ದವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾ ದವರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಇದನ್ನು ಜನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ, ಎಡಿಸಿ ಇ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿ ಕಾರಿ ಪಿ.ವಿವೇಕಾನಂದ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂ.ಮಳ್ಳಪ್ಪಗೌಡ, ಹುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್.ಎಫ್.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮಾಮ್ ನಿಯಾಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಗೊಗ್ಗ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ, ಅಯ್ಯಾಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ ಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟೂರು: ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಗಡಿ ಪಂಪಾಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಕೆ.ಅಮರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತುರಕಾಣಿ, ಅಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ, ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ದೇವರಮನಿ ಶಶಿಮೌಳಿ, ವೀರನಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್, ದೇವರಾಜ್, ಸುಧಾ ಜೈನರ್, ಭರಮಣ್ಣ, ರಮೇಶ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿ.ಮ.ಗುರುಬಸವರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುರುಗೋಡು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮರೆವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ನಂದಿಧ್ವಜ, ರಾಮ್ಡೋಲ್, ತಾಸಿರಾಮ್, ಸಮಾಳ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಯರ ಕಳಸ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಹಗಲುವೇಶಗಾರರ ಕುಣಿತ ತಂಡ, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೆ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೀರಶೈವ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರು ಬಸವಣ್ಣನ ವನಚಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಚರಣೆ: ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆನೆರವೇರಿಸಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ದರು. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಚರಣೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮದಿರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-25-650432021</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>