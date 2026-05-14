ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಜಪ್ತಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಸಾಗುವಾನಿ ಮತ್ತು ಸೀಸಂ (ತೇಗ) ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8.692 ಘನಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ 31 ಸಾಗುವಾನಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ 9.529 ಘನಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ 164 ಸೀಸಂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇವುಗಳು ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಮರದ ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಗತ್ಯ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತನಕ ಈ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದೋ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದೋ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>