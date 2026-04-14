ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ: ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ನಗರದ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್/ ಜೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದು, ತಂಡವನ್ನು ದೂರ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಬಣದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ಸರಣಿ ರಜೆಗಳು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಅರ್ಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನೌಕರರ ಗುಂಪಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಸಲೀಂ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಆದಿನಾರಾಯಣ, ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಆಂಜನೇಯಲು, ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>