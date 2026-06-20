ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 22ರ ವರೆಗೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 22ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್. ಸಂತೋಷ್, ಪಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತೇಜಸ್ ಕಲ್ರಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷತೆ: ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-25-1894122027</p>