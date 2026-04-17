5 ತಿಂಗಳ ಕೂಲಿ, ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಲಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ಹಣ, ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ (ಗ್ರಾಕೂಸ್) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಿಇಒ ನೋಂಗ್ಝಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>'ನರೇಗಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು: ಬಾಕಿ ಕೂಲಿ, ಭತ್ಯೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಲಿ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೂಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನಾಜ್, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಷಾ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಸುಧಾ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ಯಶೋದಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>