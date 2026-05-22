ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕ ಸಾವು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಟಯರ್ ಬದಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಗುಡ್ಡ ಸಮೀಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರಿಗನೂರು ನಿವಾಸಿ ಮಾರೆಪ್ಪ (40) ಮೃತರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಬುವರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣಿ ಅದಿರು ಸಾಗಿಸುವ ಟಿಪ್ಪರ್, ಸಂಡೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟೈರ್ ಬದಲಿಸಲು ಟಿಪ್ಪರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಟೈರ್ ತರಿಸಿ ಟೈರ್ ಬದಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಲಾರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಘಟನೆಯುಲ್ಲಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ಅವರ ಎದೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಮಾರೆಪ್ಪ ಅವರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸರವಣನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>