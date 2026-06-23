ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾವಲುಗಾರನ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಪಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬಳಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷ ಕರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವಲುಗಾರ ಎಚ್.ಎಂ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ, ಕರಿಮಸಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು, ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಾವಲುಗಾರ ಎಚ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾವಲುಗಾರ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿರುವ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಈತನ ವರ್ತನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪೋಷಕರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಮೃತಿ ದೂಪದ, ಅನನ್ಯಾ ಎ.ಜಿ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಚಂದನಾ, ಕಾವ್ಯಾ, ತನುಶ್ರೀ, ಸ್ವಪ್ನಾ, ಶಿಫಾ, ಎನ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರೀತಿ, ವಿನಾಯಕ, ಬಿಂದು, ಸಂಜಯ್, ಕೌಶಲ್ಯಾ, ನಂದೀಶ್, ದುರ್ಗಾ, ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ದೂಪದ, ಎ.ಜಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅರಳೆಲೆಮಠ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರಗಾರ್, ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-25-982430658</p>