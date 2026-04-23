‘ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ’

ಹೊಸಪೇಟೆ: 2025ರ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಡಿ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಯಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಸಾಟಿ ತಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಕೇಂದ್ರವೇತನ ಆಯೋಗದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ ಬೇಕು, ಪಿಂಚಣಿ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೊತ್ತ 11 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯ 18 ತಿಂಗಳ ಬಿಎ ಬಾಕಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ನೌಕರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿ ಸಬೇಕು, ರೈಲು, ವಿಮಾನ, ವೋಲ್ವೋ ,ಎಸಿ ಬಸ್ಸು, ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಗರಾಜ್ ಪತ್ತಾರ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೌಳಿ, ಪಿ.ಲೀಲಾ ನೀಲಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>