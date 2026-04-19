ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹೆಸರು– ನಗರಸಭೆ ಸಮ್ಮತಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಡುವ ಪ್ತಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಜೀವರತ್ನಂ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಜೀವರತ್ನಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>